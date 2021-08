Covid: Progressisti, caos dati e cure domiciliari non validate

"Notizie allarmanti dagli ospedali di tutta l'isola, dati comunicati a Roma non chiari, pronto soccorso di nuovo intasati, suggerimenti sulle cure domiciliari non validate dal ministero che partono da email istituzionali indirizzate a centinaia di medici, sindacati del settore che continuano a chiedere chiarimenti. E dalla Regione, dall'assessorato alla Sanità e dall'Ats nessuna risposta". Lo denunciano i Progressisti in Consiglio regionale, in una lunga nota nella quale chiedono l'audizione immediata in commissione dei rappresentanti sindacali del settore sanità e del commissario straordinario dell'Ats.

"Partiamo dai dati: nel computo dei pazienti ricoverati per Covid si contano solo i numeri di quelli ospitati in reparto o anche i pazienti che per ragioni di spazio sono ricoverati negli OBI (osservazioni brevi) e nei pronto soccorso, in alcuni casi da giorni? - chiedono gli esponenti dell'opposizione - E non si tratta di cifre trascurabili, se si pensa che nel solo Pronto Soccorso del Santissima Trinità sono 26 i pazienti ricoverati e curati per Covid, cinque dei quali ospitati dal giorno di ferragosto.

Poi i 'suggerimenti' indirizzati ai medici di base da email facenti capo all'Areus, con oggetto protocolli per le cure domiciliari dei malati Covid da attivare nonostante mai validati dal ministero. Allo stesso modo preoccupa la disorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza: i pronto soccorso non sono attrezzati per reggere il contemporaneo flusso di pazienti covid e di pazienti affetti da altre patologie". "Servono chiarimenti urgenti e ufficiali - osservano i progressiti - il rischio è che, per difendere in modo posticcio l'attuale zona bianca, si stia ipotecando l'autunno. Quando le spiagge saranno vuote e, come accaduto l'anno scorso, verranno scaricati sui sardi tutti i problemi".