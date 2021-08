Basket: quadrangolare a Cagliari con Dinamo e Napoli

Grande basket a Cagliari prima del via al campionato. Ancora qualche giorno di attesa e poi si parte con l'undicesima edizione del International Basketball Tournament "City of Cagliari". Sul parquet di via Rockefeller il 27 e 28 agosto Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Bayern Monaco, Baskonia e Basket Napoli. Si parte venerdì 27 agosto alle 18.30 con la sfida tra il Basket Napoli e il Saski Baskonia. A seguire alle 21 in campo la Dinamo Sassari contro il Bayern Monaco. Il giorno dopo alle 18.30 finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 21 la finalissima per l'assegnazione dell'undicesima edizione del "City of Cagliari".

Quest'anno non c'è Milano, vincitrice delle due ultime edizioni. E la Dinamo Banco di Sardegna proverà a riprendersi il trofeo conquistato per l'ultima volta nell'ottava edizione.

I tagliandi per assistere alle gare sono in vendita online sul sito di Box Office Sardegna. Questi i prezzi dei biglietti: abbonamento 2 giornate intero 43 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 27.50 €, singola giornata intero 27.50 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 17.50 €.