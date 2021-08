Accoltellamento davanti al parco acquatico, un indagato

È stato identificato e denunciato l'autore dell'accoltellamento avvenuto ieri sera nei parcheggio di un parco acquatico nell'hinterland di Cagliari. Denunciato un pastore 20enne residente a Quartu Sant'Elena.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha avuto una discussione nei parcheggi del parco acquatico con un 28enne di Sinnai e in preda alla rabbia lo ha accoltellato, raggiungendolo alla regione lombare e all'addome. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu. I medici lo hanno medicato per ferite guaribili in 15 giorni.

Per tutta la serata i carabinieri della Compagnia di Quartu hanno cercato l'autore dell'accoltellamento, la cui descrizione era stata fornita non solo dalla vittima ma anche da numerosi testimoni. E lo hanno rintracciato a tarda notte, denunciandolo.