Treni 'lumaca',venerdì 20 a Cagliari la protesta del Nuorese

Un viaggio in treno da Nuoro a Cagliari per poi confluire davanti a Villa Devoto, sede istituzionale della Presidenza della Regione, con l'obiettivo di rivendicare il potenziamento della ferrovia del capoluogo barbaricino. La manifestazione è promossa dal Comitato Trenitalia nel Nuorese, che sbarcherà nel capoluogo sardo venerdì 20 agosto.

"Portiamo avanti un'azione simbolica per sperimentare i disagi della nostra rete ferroviaria e chiedere alla Regione che insista col Governo affinché venga modificata e potenziata - spiega all'ANSA il presidente del Comitato, l'avvocato Claudio Solinas - Si parte alle 8.10 da Nuoro con la 'lettorina' e si arriverà a Cagliari, se va bene, alle 11.30. Sempre che a Macomer riusciamo a scendere in orario per prendere il nuovo convoglio che ci porterà a destinazione: abbiamo a disposizione 15 minuti scarsi per passare dalla vecchia stazione a quella nuova, fare il biglietto e saltare a bordo del treno".

Un viaggio alquanto problematico. "Per questo - rilancia Solinas - chiederemo alla Regione che finiscano questi disagi per noi cittadini di serie B: vogliamo che la nostra rete ferroviaria sia rinnovata e passi dallo scartamento ridotto a quello ordinario, per arrivare in tempi competitivi a Cagliari, Sassari, Olbia e nelle altre località sarde. Esiste un progetto redatto dalla facoltà di Ingegneria di Cagliari, finanziabile con 114 milioni di euro, che abbiamo inviato alla Regione e che questa ha trasmesso al Governo tra i progetti da finanziare col Recovery fund, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta", denuncia il presidente del Comitato.

"Nuoro - ribadisce - ha il diritto di uscire dall'angolo buio di capoluogo italiano senza collegamenti ferroviari con tempi adeguati. Venerdì speriamo di essere ricevuti dal governatore, al quale solleciteremo di portare avanti con noi questa battaglia. Se non dovessimo essere ricevuti per impedimenti del presidente, osserveremo - annuncia - 15 minuti di silenzio davanti a Villa Devoto per dare un messaggio forte".