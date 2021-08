Statale Nuoro-Macomer, "subito lavori in curva della morte"

Per il quarto anno consecutivo torna a Nuoro "Nepo 2021", l'evento promosso dall'associazione #AdessoBasta, nata per sensibilizzare sul tema della precarietà della rete viaria sarda, in particolare della statale 129 Nuoro-Macomer, dove il giorno di Natale del 2017 nel tratto denominato "la curva della morte", all'altezza del bivio di Orotelli, sono morti i fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 16 anni.

Dodici giorni di eventi dal 19 al 31 agosto a partire da una mostra collettiva che si terrà a Casa Rossi (zona Santu Predu), con la partecipazione di 14 artisti locali, e poi vari tornei di basket che si terranno in piazza Italia. Ideata e portata avanti da Giovanni Pintor, fratello delle vittime, e dai loro amici, #AdessoBasta è nata a seguito dei ripetuti incidenti mortali accaduti nel tratto stradale incriminato e si occupa di diffondere un messaggio forte con l'obiettivo di cambiare le cose. Sono numerosi gli incontri, i convegni e dibattiti per sollecitare i lavori di messa in sicurezza della strada, ma anche per chiedere e ottenere una rete integrata di trasporti.

L'associazione si occupa inoltre di eventi artistico-culturale di aggregazione, sotto il nome di "Nepo", organizzati lungo tutto l'anno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sarda sui problemi delle strade isolane. "Lavoriamo da quattro anni in memoria di Francesco e Matteo per portare avanti la nostra battaglia sulla sicurezza stradale - spiegano i rappresentanti dell'associazione - Sollecitiamo i lavori nella 'curva della morte', al chilometro 64 della statale 129, che purtroppo non sono ancora iniziati. Sappiamo che nel febbraio 2021 si è sbloccato il procedimento di valutazione di impatto ambientale, quindi le opere previste possono ora partire. E speriamo che si proceda al più presto per evitare altre dolorose perdite".