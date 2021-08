Scontro frontale tra auto a Jerzu, grave un 79enne

Un anziano di 79 anni, di Ulassai, è rimasto ferito gravemente in uno scontro frontale in località Pelau, in agro di Jerzu. Alla guida di una Panda, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato con un Fiorino proveniente dalla corsia opposta. Il pensionato è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco di Lanusei e affidato al 118. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lanusei. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Jerzu e della Stazione di Cardedu.