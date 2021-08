In Sardegna tappa italiana del Women 20,"più potere a donne"

Alt alle disuguaglianze di genere e alle barriere all'inclusione finanziaria per tutte le donne. E poi migliorare la qualità e la quantità di lavoro sviluppando una politica per rilanciare l'imprenditoria femminile, la più colpita dalla pandemia. Sono alcune delle proposte rivolte ai leader dei paesi membri del G20 dal Women 20, organizzazione che ha scelto la Sardegna come terza tappa italiana, in programma il 18 settembre ad Orroli, nel sud Sardegna, davanti al Nuraghe Arrubiu. Titolo: "Le donne tra passato e futuro: la forza di trasformazione delle donne, quali proposte per il futuro". Sarà la conclusione del ciclo di incontri tenuti nei mesi scorsi a Torino e nel borgo di Scheggino.

Ad accogliere le esponenti del W20 ci sarà la delegazione regionale di Aidda Sardegna, l'associazione di imprenditrici e donne dirigenti d'azienda che festeggia 40 anni dalla sua fondazione e conta complessivamente circa 40 socie tin rappresentanza dei diversi settori merceologici per un fatturato complessivo pari a 1 miliardo e 300 mila euro e circa 1.300 dipendenti. "Ci prenderemo cura delle nostre ospiti internazionali come facciamo noi donne con le nostre famiglie, i dipendenti delle nostre aziende, con l'ambiente e la collettività. "Questo valore ancestrale - sottolinea Rosi Zuliani Sgaravatti, presidente di Aidda Sardegna - è insito in noi e vorremmo diffonderlo anche nella cultura per una transizione ecologica delle imprese. Nell'incontro di Orroli condivideremo le trasformazioni avviate dalle industrie femminili sarde che hanno saputo innovare processi e prodotti nel segno della sostenibilità economica, ambientale e sociale".

Aziende sarde coinvolte: dall'antica tessitura ai moderni tappeti riconosciuti in tutto il mondo, dal grano all'industria molitoria e alla pasta, perfetto esempio di economia circolare, sino al credito e all'utilizzo dei batteri per la realizzazione di materie prime innovative. E c'è anche l'Universitá di Cagliari. La funzionaria delle Nazioni Unite Monica Carcò tratterà il tema dell'imprenditoria femminile al centro dello sviluppo sostenibile globale.