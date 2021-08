Furgone esce di strada, muore 59enne a Castiadas

Potrebbe aver avuto un malore, forse un infarto, poi ha perso il controllo del furgone finendo contro un albero. Sarebbe morto così Sandro Casula, il 59enne uscito di strada ieri notte lungo la strada provinciale 19 a Castiadas in località San Pietro. Casula, che lavorava come cuoco ed era residente a San Vito, stava percorrendo la provinciale 19 quando arrivato all'altezza dell'incrocio con via della Casaia, a causa del malore, ha perso il controllo del suo Renault Kangoo.

Il 59enne, a causa del violento impatto contro l'albero, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Vito, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Sono stai proprio i medici ad accertare il possibile infarto avuto dal conducente.