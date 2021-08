Covid: Sardegna in bilico ma migliora, resta spettro giallo

Se la Sicilia è sempre più a rischio giallo, va meglio in Sardegna. Con l'aggiunta di più posti letto e l'apertura di nuovi reparti Covid, l'Isola 'decongestiona' le terapie intensive con un -2% arrivando al 9%, sotto la soglia critica. Anche se cresce dell'1% nei reparti di area medica toccando il 10%.

Secondo il professor Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'Università Lumsa e cofondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sul Covid19, "la Sardegna diventerà gialla se verrà confermata un'incidenza settimanale per 100mila abitanti superiore a 150. Siamo vicini a questo limite. Pochi casi in più o in meno faranno la differenza, così come cruciale sarà il numero di tamponi effettuati: se cerchiamo un po' di meno il virus, un po' meno casi troviamo. D'altra parte, anche un buon indicatore di monitoraggio smette di essere tale quando diventa un obiettivo da perseguire. La pressione sugli ospedali, invece, si mantiene al di sotto delle soglie previste per il cambio di colore".

Dai dati ufficiali, la Sardegna è nella fase di picco di incidenza ormai da due settimane. "Questo implica che non ci si attende a breve un aumento dei casi significativo o una conseguente maggiore pressione sul sistema sanitario regionale", sostiene ancora Maruotti, per il quale nel caso di un eventuale cambio di colore, l'Isola "potrebbe tornare presto in zona bianca. Come ormai abbiamo imparato, il contenimento dell'epidemia dipende soprattutto dai comportamenti individuali".