Covid: aumentano casi a Orotelli, mascherine all'aperto

C'è preoccupazione a Orotelli, nel Nuorese, per i nuovi casi di Covid 19: 10 persone sono risultate positive al virus e altre 8 sono in isolamento. Così il sindaco Nannino Marteddu attraverso un'ordinanza ha introdotto, a partire da oggi, 18 agosto, l'obbligo della mascherina anche all'aperto per contenere al massimo la diffusione. Attraverso un comunicato il primo cittadino sollecita tutti a vaccinarsi e a non abbassare la guardia utilizzando i dispositivi di sicurezza sanitaria.

"Cari concittadini - si legge nella nota - con rammarico affronto nuovamente l'argomento del Covid. Qualche settimana fa nel nostro paese Ats aveva segnalato due casi di positività, oggi i contagiati salgono a 10 e il numero potrebbe aumentare ancora all'esito dei nuovi tamponi effettuati. L'entità dei casi per una popolazione di 2mila abitanti desta particolare preoccupazione anche se la maggior parte dei cittadini ha fatto due dosi di vaccino. Poiché è necessario tutelare i più fragili raccomando a tutti di rispettare le norme sanitarie e invito tutti, in particolare i giovani a vaccinarsi. Il vaccino consente la tutela della propria salute ma è anche un dovere civico per tutelare la salute degli altri" conclude il sindaco di Orotelli.

Ed è proprio sulla vaccinazione dei giovani che si insiste anche nel Nuorese. L' Ats-Assl accelera e rende disponibili fino al 31 agosto 2.639 posti per la fascia dai 12 ai 19 anni e 5741 per la fascia oltre i 18. Posti che dovranno essere prenotati dagli interessati sul sito di Poste italiane. "La prenotazione dei giovani è assolutamente necessaria per evitare assembramenti e lunghe file - ha spiegato il referente della campagna di vaccinazione per Nuoro Antonello Podda - Non è pertanto consentito presentarsi alla sede vaccinale tranne che per i cittadini che abbiano compiuto almeno 60 anni e debbano effettuare la prima dose".