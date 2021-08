Covid: 5 decessi e 429 nuovi contagi in Sardegna in 24 ore

Ancora cinque decessi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 429 nuovi contagi sulla base di 3.542 persone testate. Le vittime sono due uomini di 57 e 78 anni residenti nella provincia di Sassari, due donne di 55 e 62 rispettivamente della provincia del sud Sardegna e della città metropolitana di Cagliari, infine un residente nella provincia di Nuoro. Complessivmanete, fra molecolari e antigenici, sono stati testati 7.033 tamponi. Il tasso di positività sale al 6,0 per cento. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 18 in tutto, mentre crescono di sette quelli in area medica, per un totale di 165. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.199.