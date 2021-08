Basket: Dinamo, Viola Frongia è la nuova direttrice generale

Viola Frongia è la nuova direttrice generale della Dinamo Sassari Banco di Sardegna. La società biancoblu ha annunciato di aver arricchito il proprio organigramma col ritorno da Torino di una figura di sicuro riferimento per il presidente Stefano Sardara. Nell'orbita del club già dal 2014, in questi anni Viola Frongia si è alternata tra Sassari, Cagliari e Torino, dove Sardara ha ampliato il proprio coinvolgimento nel mondo del basket per dare ancora maggior consistenza al progetto Dinamo.

Sassarese, 30 anni, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano, Master in Sports Management & Marketing, al Banco di Sardegna ha già ricoperto in passato il ruolo di responsabile delle relazioni internazionali e responsabile della Fondazione Dinamo. Nel giugno del 2018 è stata nominata general manager della Cagliari Dinamo Academy, mentre dal febbraio 2020 al mese scorso è stata direttrice generale di Torino.

"Siamo estremamente felici, Viola è cresciuta nella Dinamo, acquisendo professionalità e know how passo dopo passo, facendosi le ossa in A2 - commenta il presidente Sardara - oggi ritorna a casa con un bagaglio di competenza ed esperienza che la rende la persona perfetta per questo incarico".