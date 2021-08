Al Conservatorio di Cagliari il festival "Le notti musicali"

Il Conservatorio di Cagliari apre le porte al festival "Le notti musicali". Per tre sere, il 28, 29 e 30 agosto, si esibiranno all'auditorium i docenti dell'Accademia internazionale di musica del capoluogo: nove giornate, dal 23 al 31 agosto, con le masterclass per giovani virtuosi da tutta Europa. Tra i docenti, l'Animato Quartet, quartetto d'archi recentemente vincitore al Young concertist competition di New York; il pianista Enrico Pace, Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del Quartetto Danel; il violoncellista Claudio Bohorquez; il pianista Frank Peters; la violinista francese Marina Chiche; il chitarrista Cristian Marcia. Si inizia alle 21, tutto organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid e ingresso solo con il Green pass.

Il 28 agosto il sipario sulle Notti musicali si apre sulle note di Is Stasonis, suite composta da Cristian Marcia, sul palco con il Meras notas ensemble. Si prosegue con due altre composizioni di Marcia: Bentu de notas e Someday in Paris che il chitarrista eseguirà affiancato ancora dal Meras Notas ensemble e dal quartetto d'archi Animato Quartet, con il quale Marcia affronterà partiture di Haydn, Paganini e Malcom Arnold. Poi in duo con la violinista Marina Chiche, sarà protagonista di un omaggio ad Astor Piazzolla.

Il 29 Enrico Pace e Claudio Bohorquez eseguono la Sonata per violoncello e pianoforte di Beethoven, seguita dalla Sonata in mi bem. Mag. Op. 18 di Richard Strauss nell'esecuzione ancora di Pace e della violinista Marina Chiche. Ancora Beethoven in chiusura di serata (Trio op. 70 trio "Ghost") con Pace, Chiche e Bohorquez. Il 30 si apre sulle note dei Duetti per violini di Béla Bartkok: sul palco Marc Danel e Gilles Millet. Si prosegue con Frank Peters, Gillese Millet e Claudio BoBohorquez in Elegiaque di Rachmaninov. Il sipario cala con Felix Mendelssonh e la sua Ottetto in mi bemolle maggiore, sul palco Marc Danel e Claudio Bohorquez saranno raggiunti dai giovani dell'Animato Quartet e dai solisti dell'Accademia.