Sardegna rischia ancora il giallo, soglia intensive all'11%

Con il nuovo aumento di ricoverati Covid nei reparti di area medica - oggi +18 per un totale di 158 - l'Ats corre ai ripari. Così, dopo una riunione via web con il commissario Massimo Temussi, è stata decisa l'apertura di nuove degenze. Nella riorganizzazione rientrano anche i trasferimenti di pazienti e medici dell'ospedale San Giuseppe di Isili. Lo conferma all'ANSA il direttore sanitario del polo ospedaliero di Cagliari Sergio Marracini.

"Domani pomeriggio - annuncia - ci sarà un sopralluogo all'ospedale Marino per valutare l'opportunità di aprire dei reparti no Covid con personale di altri ospedali. Nel frattempo stiamo spostando i pazienti dalla medicina del Santissima alla medicina di Isili e alla cardiologia del Santissima per ricoverare i positivi. Poi, probabilmente domani, si chiuderà il pronto soccorso del Santissima per aprire la geriatria Covid".

In questo 'valzer', Isili e Muravera resteranno presidi no Covid, mentre ci sarà una nuova degenza al Santissima Trinità, dove i reparti Covid diventano quattro (tre area medica e una terapia intensiva). Restano tre invece al Binaghi i reparti riservati ai positivi: due in area medica e una rianimazione. Non mancano però le polemiche per il trasferimento dei medici in forze al pronto soccorso di Isili all'unità operativa di medicina. "Questa decisione decreta la chiusura del pronto soccorso di Isili", denuncia il Comitato per la Sanità pubblica annunciando un'assemblea pubblica per il 28 agosto "per organizzare la protesta e preparare una nuova marcia su Cagliari".

TERAPIE INTENSIVE SOPRA SOGLIA DI RISCHIO, ORA ALL'11% - La Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive portandosi all'11% (+1%) secondo i dati rilevati dall'Agenas e relativi al 16 agosto. Per l'Isola l'incidenza dei contagi su 100 mila abitanti prevista dai parametri a 50 per restare in zona bianca, si attesta a livelli superiori a 147,93 Tra il 9 e il 15 agosto. Si tratta della terza settimana consecutiva nella quale la Sardegna si trova ad un passo dalla zona gialla: se il numero dei casi per 100mila abitanti dovesse arrivare a quota 150, restando sopra soglia la pressione sulle intensive, il cambio di colore sarebbe assicurato.