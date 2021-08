Oltre 40 ettari in fumo in Gallura

Trenta ettari di macchia mediterranea andati in fumo a Loiri Porto San Paolo, 10 ettari di sughereta e incolti a Calangianus, dove il sindaco ha dovuto anche evacuare ieri alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. E' pesante il bilancio degli incendi in Gallura nei due giorni di bollino rosso per il pericolo "estremo" di roghi. Solo oggi sono stati 19 i fronti di fuoco, sette dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei. In particolare a Loiri Porto San Paolo, oltre alle squadre di terra, si sono alzati in volo un elicottero e due Canadair, mentre a Calangianus un elicottero, un Super Puma e un Canadair. Sempre in Gallura, ma nelle campagne di Olbia, si sono alzati in volo due elicotteri.. Fiamme anche nel Nuorese, a Orune, dove sono andati in fumo circa 0,2 ettari di macchia bassa a cisto, e a Seui - con l'intervento del Super Puma - con il fuoco che ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di bosco di latifoglie. A Cabras sono andati bruciati altri due ettari di incolto: in questo caso è intervenuto un elicottero.