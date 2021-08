Fuga di gpl in area di servizio, evacuati distributore e bar

Momenti di paura in una area di servizio con distributore di benzina lungo la statale 388 a Simaxis, nell'Oristanese, a causa di una fuga di gpl da un serbatoio del distributore di carburante. L'Anas ha chiuso un tratto di strada per circa un'ora per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Le diverse squadre arrivate sul posto hanno prima di tutto evacuato bar e distributore facendo allontanare il personale al lavoro. Poi hanno attenuato la nuvola di gas con dei getti d'acqua frazionata. Dopo circa un'ora la situazione è tornata sotto controllo e la strada è stata riaperta.