Tregua caldo anche nell'Isola, temperature giù col maestrale

L'afa e il caldo concederanno finalmente una tregua anche in Sardegna. Nelle prossime ore l'arrivo del maestrale spazzerà via la cappa che da giorni assedia l'Isola. "Domani ci sarà una diminuzione delle temperature di 4 gradi almeno sul centro-nord Sardegna - spiega il maresciallo Gianni Brescia, dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - nella parte meridionale invece si abbasseranno di 1-2 gradi".

"A garantire la diminuzione - conferma l'esperto - è l'ingresso del vento di maestrale, che si intensificherà già da questa sera. Da domani la ventilazione sarà abbastanza sostenuta e di conseguenza anche le temperature andranno giù. Questa situazione continuerà almeno fino a mercoledì 18 in tutta la Sardegna". Per i giorni a seguire e fino a lunedì 23, il quadro climatico sarà altalenante, con temperature tra i 32 e i 34 gradi e picchi fino a 36.

"Non si potrà certo dire che l'estate è finita - precisa il maresciallo Brescia - Scomparirà di sicuro, almeno fino a giovedì 19, la sensazione di afa. Dal 20 ci sarà una attenuazione del maestrale, rimarrà una ventilazione debole, e questo porterà a far percepire di più le temperature". Dopo il 23 comunque tornerà il gran caldo con il termometro che si assesterà in alcune giornate intorno ai 38 gradi.