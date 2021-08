Incidente in galleria a Budoni, bloccata statale 131 Dcn

Statale 131 Dcn bloccata nella corsia di marcia verso nord per un incidente stradale nella galleria di Berruiles, nel comune di Budoni, all'altezza del chilometro 119. Al momento si è formata una cosa di tre chilometri: la Polizia stradale di Nuoro e l'Anas stanno dirottando il traffico al bivio di Agrustos. Sul posto anche un'ambulanza del 118. Secondo quanto si è appreso, non ci sareberro feriti gravi.

Un altro incidente si è verificato sulla statale 125 ad Agrustos, intorno alle 10.30. Si è trattato di uno scontro frontale: le persone coinvolte sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate all'ospedale di Olbia.