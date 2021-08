Incendi:fiamme vicino case, alcune evacuazioni in Gallura

Mentre l'imponente spiegamento di mezzi tenta di riportare sotto controllo la situazione a Calangianus, nelle cui campagne è divampato nel pomeriggio un incendio che ha interessato un'area di dieci ettari in prossimità di alcune abitazioni che sono state evacuate, il corpo forestale di Tempio è attualmente impegnato anche a Loiri, dove un rogo di chiara origine dolosa sta interessando per l'ottava volta in poche settimane la frazione di Zappalì.

In questo momento continuano a operare a Calangianus cinque elicotteri provenienti da Limbara, Alà dei Sardi, Anela, Farcana e Bosa più un Canadair e il Super Puma. Spinto da un forte vento di ponente, il fuoco è partito dal sito nuragico di Pascaredda e si è diretto verso Monti di Deu e il centro abitato, interessando un sughereto e un deposito di sughero. Per spegnere le fiamme ancora alte, il canadair sta attingendo dal lago del Liscia, mentre gli elicotteri si riforniscono dal bacino di Lu Paiolu. Delle sei pattuglie impegnate, la forestale ne ha dirottato due a Loiri, dove stanno operando un altro Canadair e tre elicotteri provenienti da Tempio, Alà dei Sardi e Sorgono. A supportare il corpo forestale con diversi mezzi a terra ci sono anche i vigli del fuoco e altre forze di protezione civile.

Proseguono le operazioni di spegnimento anche a Berchiddeddu, frazione di Olbia, dove si sono spostati glie elicotteri di Libara e Alà dei Sardi con il supporto di due Canadair provenienti da Ciampino e Genova. Un rogo vicino a edifici rurali anche in un'altra frazione di Olbia, Santa Lucia: qui sta intervenendo un elicottero, oltre le squadre a terra.. Complessivamente sono 18 i roghi che si sono sviluppati oggi nell'Isola, sette dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei. Tra questi si sono registrate fiamme nell'Oristanese a Usellus, con mezzo ettaro distrutto, e a Zerfaliu con 12 ettari di incolto bruciato; in Ogliastra, a Perdasdefogu, dove sono andati in fumo circa 6 ettari di macchia mediterranea, e Ulassai.

BOLLINO ROSSO ANCHE PER MARTEDI' 17 - Confermata dalla Protezione Civile regionale, per la giornata di martedì 17 agosto, l’allerta rossa per gli incendi. La pericolosità continua ad essere “estrema”. Considerate le condizioni l’attenzione è ora in fase di “preallarme” perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della flotta aerea statale e della flotta aerea regionale.