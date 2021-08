Fuori strada con lo scooter, vittima è 51enne di Quartucciu

Si chiamava Pierpaolo Cabras, il 51enne di Quartucciu morto nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Lungo Saline a Cagliari, nel lungomare Poetto.

L'uomo, in sella a uno scooter Piaggio Beverly 500 stava percorrendo il lungomare in direzione Cagliari, quando arrivato all'altezza della rotonda che conduce all'ospedale Marina, per cause non accertate ha perso il controllo della due ruote. Dopo una sbandata il mezzo ha invaso la carreggiata opposta, finendo in una cunetta. Nella caduta il 51enne è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Cagliari.