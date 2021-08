Covid: zona gialla Sardegna in bilico, intensive al 10%

Sardegna e Sicilia restano le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%. Ma per la Sardegna si tratta di un calo, seppure lieve (1%), della pressione nelle rianimazioni che allontana ancora per un poco lo spettro del cambio di coloro e dell'eventuale retrocessione in zona gialla. E' quanto risulta dai dati Agenas aggiornati a ieri. Le due Isole maggiori hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti.