Ferragosto tra risse e assembramenti a S.Teodoro,7 denunciati

Notte di Ferragosto tra risse e assembramenti a San Teodoro nella costa nord orientale della Sardegna. Sette giovani, di cui cinque minorreni, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato per aver pestato a calci e pugni, per futili motivi, un 25enne. Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere per la rottura del setto nasale. Gli agenti, sempre nella località costiera gallurese, hanno inoltre disposto la chiusura di una discoteca per assembramenti e per il mancato rispetto delle misure anticovid.