Ferragosto: Polizia intensifica i controlli in coste Nuorese

Il Questore di Nuoro Alfonso Polverino, in vista del Ferragosto, ha disposto l'intensificazione dei controlli stradali, specie nelle arterie più trafficati in direzione dei luoghi di villeggiatura della Provincia di Nuoro. Numerose le pattuglie della Polizia stradale dislocate nelle varie strade provinciali e statali con particolare attenzione ai luoghi della movida come Budoni, San Teodoro, Tortolì e Bosa.

Come stabilito dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi, i controlli saranno attuati nelle strade, nei locali notturni, nelle aree di passeggio e negli ingressi ai locali pubblici per garantire tra l'altro il rispetto delle norme anti-covid.

All'azione di prevenzione contribuirà anche la Squadra Mobile in particolare nell'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Sarà impegnato anche l'elicottero del 7 reparto volo della Polizia di Stato di Fenosu che sin dalle prime ore della mattina perlustrerà le direttrici costiere segnalando eventuali criticità alle pattuglie dislocate a terra.