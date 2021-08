Ctm Cagliari, linea Blu notte i venerdì e sabato

Attiva a Cagliari tutti i venerdì e sabato la Linea Blu notte. Dalle 23 con percorrenza Piazza Matteotti - Poetto - Ospedale Marino e ritorno e ultima corsa dall'Ospedale Marino alle 3.50 del mattino, la linea avrà una frequenza di 30 minuti. Gli orari sono disponibili sull'app Busfinder.

"La linea è stata richiesta dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - dichiara l'avvocato Carlo Andrea Arba Presidente di Ctm - e si svolgerà esclusivamente con la presenza a bordo di guardie giurate che, con la massima attenzione, controlleranno la capienza a bordo e faranno rispettare l'obbligo dell'utilizzo della mascherina correttamente indossata, ossia coprendo completamente il naso e la bocca. Tutti i mezzi circolanti sono quotidianamente sanificati ed è richiesto ai passeggeri di lasciare i finestrini aperti durante le corse per un corretto ricambio dell'aria. A bordo dei mezzi sono presenti dispenser automatici di gel disinfettante per le mani".

L'acquisto del biglietto può essere effettuato attraverso l'app Busfinder senza nessun sovrapprezzo (1,30 Euro) o ai capilinea richiedendoli alle Guardie Giurate, con un sovrapprezzo di 50 centesimi.

"Abbiamo pianificato il servizio - conclude Arba - per i weekend di agosto, di venerdì e sabato, compresa la domenica 15 agosto e fino all'11 settembre.

Auspichiamo che la situazione epidemiologica migliori ma chiediamo la massima collaborazione ai passeggeri nel rispettare le regole".