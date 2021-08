Con Pensieri e parole le Isole del cinema invadono l'Asinara

Entra nel vivo la sedicesima edizione del festival "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara", il cui cartellone itinerante proseguirà sino al 2 settembre con 14 serate complessive articolate in quattro diverse arene tra Sassari, Alghero, Porto Torres e, ovviamente, l'isola Parco. Tra gli ospiti ci saranno Daniele Luchetti, Francesco Piccolo e Domenico Starnone, che riceveranno il premio "Isole del cinema", e Sabina Guzzanti, che presenterà proprio all'Asinara il suo romanzo d'esordio. Con loro il cartellone, consultabile online su http://cinearena.strikingly.com, propone tra gli altri Giorgio Donini e Luca Vannonia, Rossana Dedola, Alessandro De Roma, Giovanni Mori a Astro+Bandito. Organizzato da "Cinearena", il festival è sostenuto da Parco nazionale dell'Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero delle Attività culturali, Assessorato regionale dello Spettacolo. I partner sono Moderno Cityplex e Librerie Koinè.

Anche quest'anno il festival sarà l'occasione per gli appassionati di cinema e letteratura per visitare l'ex carcere di massima sicurezza, ora sede del Parzo nazionale, in concomitanza con una delle tappe di "Isole del cinema", circuito che coinvolge anche Tavolara, Maddalena e San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e turistica sarda. Quest'anno la kermesse curata da Sante Maurizi esalta la sua anima itinerante con un cartellone di eventi che il 16 e 17 agosto saranno di scena a Sassari, il 19 e 27 agosto ad Alghero e dal 18 agosto al 2 settembre a Porto Torres. Nell'arco di oltre due mesi di programmazione, il cartellone dedicato a cinema e letteratura sarà incentrato su alcuni temi di strettissima e urgente attualità, a iniziare da quello della sostenibilità ambientale.