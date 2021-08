Al via dal 16 prenotazioni vaccini per 12-18 anni

Al via da lunedì 16 agosto anche in Sardegna, in attuazione delle recenti disposizioni del commissario straordinario Figliuolo, la possibilità di prenotare le vaccinazioni per i giovani dai 12 ai 18 anni nati tra il 2003 e il 2009. La campagna destinata ai ragazzi - fa sapere la Regione in una nota - prevede anche corsie dedicate negli hub.

Sarà possibile prenotare online dal sito sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it , presso gli Atm degli Uffici Postali, tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00), tramite i portalettere. La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.

"Un nuovo passo avanti determinante - il commento del governatore Christian Solinas - per riportare alla piana normalità la vita e le attività dei giovani e dei ragazzi, ad iniziare dalla scuola e dall'attività sportiva".