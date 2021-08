Turismo: alla ricerca degli angoli nascosti della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Un'isola da scoprire in bicicletta, dall'entroterra ai porti, con i musei in rete e i suoi incredibili siti archeologici sempre più a portata di click. Un'offerta diversificata, attenta al territorio e da vivere sotto un cielo stellato unico, capace di generare astro-turismo. Una rete di percorsi per vacanzieri esigenti e curiosi.

Sardegna Ricerche investe sul turismo sostenibile con un finanziamento da 3.409.766 euro. Sono 21 i progetti approvati - con quasi 300 tra imprese ed enti pubblici - per promuovere l'Isola dei parchi, degli angoli nascosti e della blue zone.

L'obiettivo del bando con risorse del Por Fesr 2014-2020, Asse I, è quello di creare reti d'impresa e migliorare la governance territoriale per diversificare l'offerta e rendere la Sardegna sempre più competitiva, ma sostenibile.

"Si tratta di un bando impegnativo che guarda al futuro. Un progetto sperimentale, che ha attirato l'attenzione di altre Regioni, che si pone l'obiettivo di supportare l'innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico a livello locale e regionale, sia per la gestione territoriale che per la creazione di reti tra pubblico e privato - sottolinea Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche - Prevediamo importanti sviluppi che ci saranno anche grazie alla collaborazione con l'assessorato regionale al Turismo per migliorare e coordinare gli obiettivi".

I progetti, finanziati dopo una valutazione di una commissione composta da docenti dell'Università degli Studi di Genova, dell'Università del Surrey (UK) e da esperti di sviluppo territoriale e valorizzazione dell'ambiente, sono "Sardegna West Coast", "Destinazione Sud Sardegna", "Ogliastra accogliente", "Destination Inside Sardinia", "Vivere il Sud Ovest","Rete territoriale di Sviluppo e sperimentazione Turistica" e "Sardegna - Il Cuore". (ANSA).