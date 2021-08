Tartaruga in difficoltà salvata nelle acque di La Maddalena

È stata ribattezzata Lady Wolf ed è la quarta tartaruga marina in difficoltà recuperata viva quest'anno nelle acque del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e ricoverata nel Centro di recupero dell'Asinara. Considerando anche il 2020, i salvataggi di cetacei e tartarughe marine salgono così a 15. Il suo recupero è frutto dell'attività che il Parco di La Maddalena conduce in accordo col Parco dell'Asinara nell'ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, istituita dal Servizio Tutela della natura dell'assessorato regionale dell'Ambiente.

Due giorni fa l'associazione Sea Me Sardinia, incaricata dal Parco, ha ricevuto dalla Capitaneria di porto di La Maddalena la segnalazione del recupero della tartaruga fatto tra l'isola Pecora e l'isola di Caprera dall'equipaggio di un'imbarcazione a vela. Come ha raccontato l'armatore, Diego Fadda, "Lady Wolf era in difficoltà, non in assetto, sbandata sul lato sinistro e respirava a fatica".

Gli operatori di Sea Me sono intervenuti e l'hanno messa in salvo. A bordo della motovedetta della Capitaneria è stata idratata e tenuta con gli occhi coperti e le narici libere. Al porto di Cala Gavetta sono stati raccolti dati biometrici, fotografici e sulle condizioni di salute. Successivamente Lady Wolf è stata trasportata dall'associazione Crama al Centro dell'Asinara, dove è stata ricoverata.