Rivoluzione per il riso Gioiello, ora cuoce in 14 minuti

Nero integrale, dalla intensa fragranza, decorativo sui piatti, deve la sua colorazione alla presenza di antociani, preziosi antiossidanti. Il nuovo riso nero Gioiello di casa Passiu ora è più alla portata di consumatori e chef. Cuoce in soli 14-18 minuti anziché i 55 iniziali. Una notevole riduzione dei tempi di cottura e dei costi di preparazione. E' l' ultima innovazione dell'Azienda Agricola Passiu, attiva dagli anni '70 nelle risaie del Campidano di Oristano, la piana alluvionale del Tirso. Per prima, nel 2016, ha coltivato questa specie spontanea in risaia, a pieno campo. Un prodotto di nicchia, ha una resa bassa, ma è apprezzato per le sue virtù e proprietà salutistiche e alimentari.

"I tempi di cottura erano 'scoraggianti', spaventavano sia chi lavora nella ristorazione che quanti desideravano prepararsi un piatto di riso Gioiello a casa - spiega Felice Passiu, titolare dell'azienda a conduzione familiare - un'innovazione nell'innovazione, venuta fuori durante il lockdown. E' stato un periodo difficile per tutti ma abbiamo cercato di reagire con nuove idee e potenziando nuovi prodotti". Anche gli chef apprezzano il Gioiello che cuoce in un quarto d'ora. "E' ricco di fibre, dal gusto deciso e allo stesso tempo fresco e leggero - racconta Leonardo Marongiu, chef dell' Hub di Macomer- lo preparo come un classico pilaf, accostato a diversi ingredienti, senza amalgamarlo, lasciando che esprima tutte le sue potenzialità. Inoltre, se lessato, utilizzo l'acqua di cottura ricca di gusto, base per svariate salse".

Le virtù di questa varietà di riso sono apprezzate anche in Veneto, una delle patrie del riso. "Il Gioiello è un unico per le sue caratteristiche di leggerezza e aromaticità - afferma il due stelle Donato Ascani, chef resident del Glam di Venezia del pluristellato Enrico Bartolini, affacciato sul Canal Grande, all'interno di Palazzo Venart - in cucina, grazie al suo sapore intenso, è facile abbinarlo con il pesce e le verdure delle isole della laguna veneziana, grazie al suo aroma unico si riescono a creare piatti veramente raffinati e mai banali".