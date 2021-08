Il cane Grizzly scova i soldi dall'estero in una valigia

(ANSA) - OLBIA, 13 AGO - "Grizzly" mette a segno un altro colpo contro il traffico di valuta. Il cane, un cash dog che fa parte dell'unità cinofila specializzata nel contrasto al contante introdotto illecitamente in Italia dall'estero, grazie al suo fiuto ha permesso di fermare un uomo che arrivava dalla Francia a bordo di un volo privato e che viaggiava con una consistente quantità di denaro nascosta all'interno di una valigia.

L'intervento di Grizzly rientrava tra le operazioni disposte dal comando provinciale della guardia di finanza di Sassari, che in coincidenza degli aumentati flussi turistici estende l'attività del gruppo cinofilo anche nell'aeroporto "Costa Smeralda", in affiancamento alle fiamme gialle di Olbia e in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'uomo è stato sanzionato. (ANSA).