Ferragosto: carabinieri intensificano controlli nel Nuorese

Per il week-end in cui cadono le festività del Ferragosto, il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro predispone servizi straordinari su tutto il territorio della provincia, in particolare nelle località di mare meta di turisti. Saranno coinvolte 77 stazioni, una Tenenza, 9 Nuclei radiomobili, 7 Squadriglie e Reparto Operativo con il Nucleo Investigativo e Reparto Squadriglie, che intensificheranno i servizi nei principali luoghi di villeggiatura e sulle arterie stradali ad elevato traffico, senza tralasciare i centri abitati per prevenire i reati.

Non solo: "Considerata anche l'attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 saranno monitorati i luoghi in cui è più facile si formino assembramenti - spiegano dal Comando provinciale nuorese dell'Arma -I Nuclei Radiomobili inoltre effettueranno mirati posti di controllo con rilevamento del tasso alcoolemico di automobilisti e motociclisti. Verrà impiegato anche l'elicottero Ab412 del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia che monitorerà le principali arterie stradali e garantirà il supporto aereo all'Arma Territoriale".