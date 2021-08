Covid: Sardegna ha l'incidenza più alta d'Italia, 141,8

La Sardegna con 141,8, per 100 abitanti è la regione che mostra l'incidenza più alta d'Italia per il periodo 6-12 agosto per diffusione del Covid 19. Seguono la Toscana con 129,9 e la Sicilia con 127,2 . Il dato sulle incidenze rappresenta insieme a quello sulla saturazione dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive, uno degli indicatori decisionali per le eventuali misure di contenimento e passaggi di colore.

La Sardegna rischia ancora la fascia gialla - secondo una previsione il cambio di coloro è atteso per fine mese - anche se uno dei tre parametri resta ancora sotto soglia ma in crescita. Sale, infatti all'8% con un +1% il tasso di occupazione delle aree mediche degli ospedali dell'Isola, secondo la fotografia quotidiana che scatta l'Agenas riferita al monitoraggio della giornata di ieri sull'andamento dell'occupazione nelle regioni di reparti ed intensive. Queste ultime, invece, subiscono una pressione già elevata con l'11% di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi: +1% sopra la soglia critica.