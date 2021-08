Covid: riapertura Just Cavalli P.Cervo, affondo del Codacons

"Un atto abnorme che danneggia la battaglia contro il Covid". Così il Codacons definisce "l'accoglimento del ricorso presentato dal Just Cavalli di Porto Cervo contro il provvedimento con cui la Questura di Sassari ne aveva disposto la chiusura per 5 giorni a causa della violazione delle misure anti contagio", come spiega l'associazione che tutela i diritti dei consumatori. Il locale, quindi, riapre da oggi consentando la ripresa delle attività per Ferragosto. Era stato chiuso dopo un blitz delle forze dell'ordine: avevano trovato un dj con consolle e gente in pista senza mascherine nè distanziamento. Scoperte, inoltre, violazioni delle norme igieniche e di tracciamento sul cibo.

"Da un lato si combattono i locali che violano le regole e permettono al pubblico assembramenti senza mascherina e si trasformano in discoteche illegali, dall'altro - denuncia il Codancos - la giustizia amministrativa annulla i provvedimenti con cui le forze dell'ordine sanzionano i trasgressori". Questo, afferma l'associazione, "avvia un corto circuito che porta al caos". Tanto più, osserva, che "alle strutture come il Just Cavalli le sanzioni della Questura fanno appena il solletico". Codacons annuncia di voler valutare se "intervenire per ottenere una revisione dell'abnorme decisione", ma intanto chiedono al Prefetto di Sassari di adottare "le misure necessarie a garantire sicurezza e salute pubblica".