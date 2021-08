Cade nel fiume mentre pesca, muore un 57enne

Tragedia nella notte a Meana Sardo (Nuoro), dove un agricoltore, Genesio Demuro, di 57 anni, è stato recuperato privo di vita dai vigili del fuoco di Sorgono nello specchio d'acqua del fiume "Araxisi" in località "S'Isca e su Rubu". L'uomo era uscito ieri sera dopo le 20 per una battuta di pesca nel fiume con altri due amici, che quando si sono accorti dell'accaduto hanno dato l'allarme. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente ma è possibile che l'uomo sia scivolato dentro l'acqua da cui non è riuscito a riemergere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del posto che tentano di far luce sulla vicenda.