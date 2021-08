Allerta caldo in Sardegna, picchi oltre 40 per Ferragosto

Nuova Allerta per Condizioni meteo avverse per le alte temperature Da venerdì 13 e fino almeno a lunedì 16 agosto, sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi.

Le temperature massime molto elevate hanno portato il Servizio di Protezione Civile regionale a diramare un nuovo Avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari) "Continua la permanenza dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo, che nelle zone più interne dell'Isola porteranno le temperature anche poco al di sopra dei 40 grandi. Ma a preoccupare è l'elevato tasso di umidità alto che ci farà percepire temperature ancora più alte la sera e la notte". Da lunedì ci sarà una 'saccataura' che arriva dalla Scandinavia e va interessare il Mediterraneo settentrionale: "La Sardegna resta a margine della perturbazione e questo alimenterà il maestrale con temperature più miti e meno umidità nelle coste e nella parte settentrionale, mentre nella parte centro-meridionale l'effetto sarà quello di spostare l'aria calda". Poi le temperature risalgono nel prossimo fine settimana. Secondo Carlo Spanu, tenente colonnello dell'Aeronautica militare di Decimo - intervistato dall'emittente locale Videolina - "mercoledì 11 agosto abbiamo registrato temperature record sulla Sardegna non solo al suolo, ma anche in quota: è dagli anni '50 che non registravamo 30 gradi temperatura a 1700 metri".

Intanto il Ministero della Salute ha declassato, dal livello 3 al livello 1, per le giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto, l'allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari.

Resta invece alto il pericolo di incendio con un'allerta arancione diramata dalla protezione civile e che riguarda l'Oristanese (tra il Montiferru, il Marghine e la Planargia, già teatro del gigantesco rogo di fine luglio) e il Nuorese.