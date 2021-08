Nozze esperienziali a Castiadas in riva al mare

Scenari d' incanto in riva al mare per una data indimenticabile. Castiadas, sulla costa sud occidentale della Sardegna, punta sul Destination Wedding per il rilancio del turismo attraverso i matrimoni e le unioni civili. Sono cinque le location messe a disposizione dalla Giunta comunale per il fatidico "sì". E' il 2019 qunado il sindaco Eugenio Murgioni decide di selezionare alcune località in riva al mare. Il Covid ha fermato il progetto, ma ora si parte.

Per le coppie c'è solo l'imbarazzo della scelta: Cala Pira, incantevole insenatura sovrastata dalla omonima torre spagnola e abbellita da scogli affioranti che si affacciano sul mare; la spiaggia di Santa Giusta, nota soprattutto per l'enorme roccia a forma di tartaruga che domina le sue acque, lo "Scoglio di Peppino". Apprezzata per la sua eleganza c'è poi la villa del direttore delle antiche carceri, fiore all'occhiello dell'ottocentesca Colonia penale, già sede ufficiale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e oggi sede istituzionale del Comune di Castiadas.

Per gli altri due set nuziali è ancora in corso il procedimento per il rilascio della concessone demaniale marittima da parte della Regione: la spiaggia di Cala Sinzias, dalle acque limpide e contornata da una pineta profumata di gigli bianchi che abbraccia la sabbia; l'incantevole baia di Cala di Monte Turnu, apprezzata anche da surfisti e appassionati di kitesurfing, che giungono qui da tutto il mondo.

"La nostra Isola ha una grande opportunità: diventare la destinazione ideale di chi vuole coronare il proprio sogno d'amore", commenta il sindaco. "Per il Comune di Castiadas - spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding - abbiamo studiato scenografie speciali per rendere ancora più emozionali e indimenticabili i luoghi che d'ora in poi saranno a disposizione di tutti coloro che cercano le nozze esperienziali".