Nienti balli ma mascherine per festa Candelieri a Sassari

Neanche quest'anno sarà la grande festa di popolo per il voto alla Vergine Assunta, ma la Faradda dei Candelieri 2021 sarà per Sassari un tentativo di riassaporare il gusto della normalità. Il 14 agosto sarà una cerimonia molto diversa da quella solita, ma meno intima e blindata dello scorso anno, quando la festa più sentita dai sassaresi ha dovuto fare i conti con le limitazioni della pandemia da Covid-19. I dettagli della Faradda di quest'anno sono stati annunciati oggi dal sindaco Nanni Campus, dall'arcivescovo Gian Franco Saba, dal presidente dell'Intergremio, Fabio Madau, e dal guardiano di Santa Maria in Betlem, padre Salvatore Sanna.

La mattina ci sarà a Palazzo di Città la vestizione della bandiera del gremio dei Massai, che sarà esposta sul terrazzo. Le bandiere torneranno a sventolare nei palazzi istituzionali, così come ci sarà la vestizione, seppur in forma privata e nelle sedi dei vari gremi dei Candelieri. Per evitare assembramenti, nelle aree circostanti non ci saranno i balli coi ceri. Debutterà il gremio degli Autoferrotranvieri, che col via libera della commissione storica diventa la dodicesima corporazione autorizzata a partecipare alla Faradda. Quest'anno porterà solo la bandiera piccola, mentre il Candeliere solo quando la manifestazione tornerà alla sua formula tradizionale.

La sera si andrà verso piazza Santa Maria in ordine sparso, senza sostare né ballare. Ci sarà il brindisi "a zent'anni" a Palazzo di Città tra sindaco e Massai con l'arcivescovo, la prefetta Maria Luisa D'Alessandro, il guardiano di Santa Maria, consiglieri comunali ed ex sindaci. In chiesa i gremi entreranno nell'ordine fissato dal cerimoniale, con meno gremianti e autorità del solito. Tutto terminerà a Palazzo Ducale, dove i Massai accompagneranno il sindaco per scambiare la bandiera del gremio col gonfalone.

La mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto, saranno vietati gli assembramenti, gli ingressi saranno contingentati anche nel piazzale di Santa Maria. La musica nei locali durerà sino alle 2, anche a Platamona, Porto Ferro e Argentiera.