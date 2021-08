Mortale sulla Sassari-Olbia: la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sul decesso di Matteo Pinna, 42 anni, di Ozieri, morto sul colpo nella tarda serata di ieri in seguito allo scontro frontale tra l'auto che guidava, sulla quale viaggiava un'altra persona rimasta ferita, e il furgoncino con a bordo due turisti austriaci, 24 anni lui e 22 lei, appena sbarcati nell'Isola per le vacanze. Anche loro feriti, sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari così come la persona che viaggiava con la vittima, ma le condizioni dei tre non sarebbero gravi.

L'impatto lungo la Sassari-Olbia, all'altezza del bivio per Ardara, sarebbe stato causato da un'invasione di corsia da parte del furgoncino coi due stranieri a bordo. È quanto emerge dai rilievi e dalle indagini condotte sino a tarda notte dalla polizia stradale di Sassari, dirette dal dirigente Inti Piras e coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, che nelle prossime ore iscriverà sul registro degli indagati per omicidio stradale il turista 24enne alla guida del mezzo.

Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni e, con l'ausilio di un interprete, stanno interrogando anche la giovanissima coppia austriaca. Il guidatore è stato sottoposto anche ai test tossicologici per accertare se guidasse sotto l'effetto di alcol o droga: sebbene non siano ancora stati prodotti i risultati delle analisi, è un'ipotesi che si tende a escludere.