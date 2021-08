Incendi: a fuoco a Mandas un fienile e mezzo agricoli

(ANSA) - MANDAS, 12 AGO - Anche un fienile e diversi mezzi agricoli coinvolti in un incendio che in piena notte è divampato nelle campagne di Mandas. La zona è stata subito raggiunta da una squadra dei vigili del fuoco: gli operatori hanno predisposto l'immediata evacuazione di alcuni animali messi in salvo. Le fiamme alla fine sono state spente. E nessuna persona risulta coinvolta. Il fronte del fuoco però si era avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni.

L'intervento dei pompieri è cominciato intorno alle 2 con le squadre alle prese con un vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea nelle campagne lungo la statale 128 in località "Sa Ceraxia". Le fiamme si sono propagate su più fronti mandando in fumo erba e piante in due colline. La sala operativa del 115 ha inviato sul posto, oltre le squadre di pronto intervento dei distaccamenti di Mandas e Sanluri, anche altri due automezzi e sette operatori dalla sede centrale di Cagliari.

Alle prime luci dell'alba i vigili hanno avviato le operazioni di bonifica dei focolai. (ANSA).