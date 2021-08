Fuoristrada contro auto, un morto e un ferito a Atzara

E' di un morto e un ferito il bilancio di uno scontro frontale avvenuto stamattina, intorno alle 11, sulla statale 128 alle porte di Atzara, di fronte al cimitero. A perdere la vita un uomo di 58 anni di cui non si conoscono ancora le generalità, al volante di un fuoristrada. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva un rettilineo è andato a impattare con una 600 condotta da un'anziana di 82 anni, che proveniva dalla corsia opposta.

Ferito in maniera seria il passeggero del fuoristrada, un uomo di 56 anni, trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Illesa l'anziana, ma è stata comunque accompagnata da un'ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro per controlli. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri della stazione di Atzara e della Compagnia di Tonara. La statale 128, all'altezza del chilometro 98, è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, deviazioni sulla viabialità comunale.