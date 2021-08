Filtra luce dalla porta, 69enne aggredisce lo zio di 91 anni

Aggredisce lo zio di novantuno anni per una porta solo socchiusa che faceva filtrare la luce. Arrestato il nipote 69enne per maltrattamenti. La segnalazione è arrivata ieri alle 15.30: una richiesta di aiuto da una casa di Is Mirrionis a Cagliari da parte di una donna, fortemente agitata, perché il fratello aveva picchiato lo zio di 91 anni. Quando gli agenti hanno raggiunto l'appartamento, hanno trovato una situazione carica di tensione.

Nella cucina era presente un uomo anziano, visibilmente scosso e terrorizzato, con una vistosa ferita allo zigomo assistito da due nipoti (fratello e sorella che ha chiesto aiuto) intenti a tamponare il taglio da cui fuoriusciva del sangue. In un'altra stanza si trovava un altro nipote di anni 69, convivente anche lui, responsabile dell'aggressione: nonostante la presenza della Polizia l'uomo ha continuato ad inveire contro i familiari. Il 91enne, ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso.

Gli agenti hanno ricostruito i fatti attraverso le testimonianze delle persone presenti che hanno riferito che il nipote aveva avuto un violento scatto d'ira, scaturito dal fastidio di una porta lasciata socchiusa dallo zio, che faceva filtrare della luce. Tanto è bastato perché il 69enne, dopo averlo minacciato di morte, è entrato nella camera dello zio afferrandolo per il collo per poi colpirlo violentemente al volto procurandogli una ferita senza conseguenze ben più gravi grazie all'immediato intervento degli altri familiari. Non era un episodio isolato. Gli agenti hanno raccolto testimonianze che evidenziano uno spaccato di violenza domestica dovuta ad una convivenza difficile con un nipote dal temperamento problematico.