Ferragosto: arrivano rinforzi per controllare mare e spiagge

Ieri pomeriggio l'ultimo episodio: sei diportisti soccorsi a bordo di un piccolo natante da diporto in avaria che hanno rischiato di finire sulla scogliera di Cala Regina. Solo il tempestivo intervento della Guardia Costiera ha evitato il peggio. E ora arrivano i rinforzi per Ferragosto. Con acqua e spiagge monitorate dalla Capitaneria: dal mare, da terra e dall'alto.

La direzione Marittima di Cagliari nel prossimo fine settimana intensificherà i controlli nei circa 950 chilometri di costa che si estendono da porto Tangone a Capo Monte Santu, con lo schieramento di oltre 200 militari, di tutti i 29 mezzi navali e dei mezzi terrestri di cui dispone. Con l'aiuto del personale e dei mezzi del 4° nucleo subacquei e della 4a sezione volo di Decimomannu.

"L'obiettivo - spiega il direttore marittimo Mario Valente - è quello di prevenire i comportamenti imprudenti che possono comportare il verificarsi di incidenti in mare". Il bilancio di inizio stagione: 69 interventi con 154 persone soccorse, 7 morti (dei quali 3 sub), 19 denunce per diversi reati, soprattutto in materia ambientale.

Non bisogna trascurare le regole, soprattutto le più elementari, avverte la Guardia costiera, come immergersi sempre quantomeno in coppia. Poi un invito ai marinai di Ferragosto: massima prudenza per chi conduce le unità da diporto, in particolare chi occasionalmente prende in locazione un mezzo nautico. Inoltre la Guardia Costiera è impegnata nell'emergenza incendi, garantendo la sicurezza durante i rifornimenti a mare dei canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il consiglio: per qualsiasi emergenza chiamare il numero blu 1530.