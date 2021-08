Cantina Siddura, meno vetro in bottiglia e più sostenibilità

Siddùra fa un altro passo in avanti nel segno della sostenibilità. La cantina gallurese di Luogosanto ha infatti deciso di ridurre la quantità di vetro presente nelle bottiglie. Si punta sul materiale riciclato e sul peso contenuto sull'intera produzione, massimo di 550 grammi. "Una decisione in linea con la transizione ecologica che da sempre caratterizza la filosofia della nostra azienda", sottolinea l'ad Massimo Ruggero. Si tratta di un risparmio in termini di vetro di circa 100 grammi a bottiglia per l'intera produzione, che nel 2020 è stata di circa 250 mila bottiglie complessive.

"Siddùra è nata con un'idea di sostenibilità ben precisa - spiega Ruggero - nel mondo dell'agricoltura essere sostenibili è un dovere, non una scelta commerciale o di marketing. Con sempre più attenzione per l'ambiente e la diminuzione dell'impatto dei residui di lavorazione ci avviciniamo sempre di più alla filosofia dei Paesi del Nord Europa. Da anni loro applicano questi principi per ridurre l'utilizzo di plastica, vetro e carta e su tutto il materiale di confezionamento dei prodotti agroalimentari".

Una ulteriore svolta verso la transizione ecologica dell'azienda, in linea con un percorso iniziato con l'applicazione di una metodologia di irrigazione intelligente, che consente di distribuire l'acqua nella misura necessaria alla crescita delle piante. Poi ancora la quasi totale eliminazione dei prodotti fitosanitari, grazie ad un sistema che aiuta a prevenire ed evitare le eventuali malattie delle vigne.

Intanto si attende la vendemmia, che per l'ad della cantina non dovrebbe essere troppo anticipata. "Grazie all' ottimo microclima i vitigni stanno rispondendo bene - annuncia Ruggero - dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per avere una esatta percezione della resa. Siamo certi però che anche quest'anno la qualità sarà altissima".