Vaccini: 912mila sardi con 2 dosi o monodose, immunità a 65%

Sono 911.982 i sardi che si sono sottoposti alle due dosi o alla monodose Janssen i vaccino anti Covid 19, ossia il 65% della platea di vaccinabili che si aggira su 1,4 milioni di residenti. Il dato emerge dal monitoraggio giornaliero della campagna sul sito del Governo. Nel dettaglio sono 105.374 gli over 80 (l'84,5% del target), 147.333 nella fascia tra i 70 e i 79 anni (l'83% del target), 174.734 tra i 60-69enni (il 75,9%), 174.788 in quella 50-59 anni (68,1%), 148.815 tra i 40 e i 49 anni (59,9%), 73.592 nella fascia dei 30-39enni (40,8%), 59.772 in quella tra i 20 e i 29 anni (il 41,2% del la platea) e infine 17.574 dai 12 ai 19 anni, il 16%.

Complessivamente nell'Isola sono state somministrate 1.958.629 dosi, il 96,1% delle 2.038.468 consegnate dalla struttura commissariale. Nelle ultime 24 ore sono state oltre 16 mila le inoculazioni effettuate negli hub della Sardegna, mentre sono circa 226mila le prenotazioni già confermate per i vaccini sino al 15 ottobre.