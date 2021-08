Cagnolino scivolato in un canale. E in gravi difficoltà perché non riusciva a raggiungere la riva. Per salvarlo è intervenuta una squadra del Comando di Cagliari.

Per aiutarlo si sono gettati in acqua anche i sommozzatori. Un salvataggio provvidenziale: grazie alla tempestività dei vigili del fuoco il cane non sembra aver risentito troppo del fuori programma ed è in apparente buono stato di salute. L'animale è stato affidato alla polizia locale.