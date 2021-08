Vaccini, circa 226mila prenotazioni sino al 15 ottobre

L'80% di immunità di gregge resta ancora un obiettivo distante in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore sono state somministrate 13.381 dosi e si è raggiunta quota 1.942.512 inoculazioni, di cui prima dose e monodose 1.059.290 e 865.953 richiami, che portano la percentuale di immunizzati (con seconda dose) al 52,7% (64,5% con prima dose o monodose). A questo ritmo, secondo una prima stima, il traguardo potrà essere centrato a fine settembre, ma con le adesioni registrate fino ad oggi - e senza contare chi tra gli over 60 si presenta agli hub vaccinali senza prenotazione - si arriverebbe all'80% di immunizzazione, su una platea di circa 1,4 milioni di persone over 12 vaccinabili, ad ottobre. Ma per superare questa soglia servirà uno sforzo in più e maggiore sensibilizzazione della popolazione.

Secondo i dati di Ats nella piattaforma di prenotazione di Poste, infatti, sono presenti attualmente 225.871 prenotazioni, delle quali circa 146mila sono richiami, mentre le prime somministrazioni ammontano a 79.631. L'ultimo slot disponibile è il 15 ottobre, ma alla maggior parte delle persone è stato dato un appuntamento entro fine settembre, mentre dall'1 ottobre le adesioni calano tra le 400 e le 200 al giorno. L'agenda, però, potrà essere rivista se dovessero esserci ulteriori adesioni, post vacanze estive.