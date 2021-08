Rogo Oristanese: Patuanelli, tutela non significa abbandono

(ANSA) - ORISTANO, 10 AGO - "La cultura della tutela ambientale non può essere confusa con la cultura dell'abbandono". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo all'assemblea dell'Anci a Sennariolo (Oristano), durante il sopralluogo nel Montiferru colpito dai roghi di luglio. "Quando si parla di bosco e tutela forestale - ha spiegato - si deve parlare anche di prelievo: attraverso una sana gestione della foresta, le si consente di crescere senza danni".

Quindi, "poniamoci la questione della gestione del territorio: di certo dobbiamo garantire la presenza di produttori che siano nelle condizioni di custodire il territorio su cui producono, e dobbiamo riuscire a garantirgli un reddito".

In che modo? "Non attraverso i pagamenti diretti - ha ciarito Patuanelli - ma concentrando le risorse sugli investimenti di tutela del territorio attraverso il piano strategico nazionale dell'agricoltura che stiamo predisponendo e che avrà il duplice effetto di garantire investimenti sulla tutela ambientale e sulla tutela del reddito degli agricoltori".

Ormai, ha aggiunto il ministro, "il rischio e la gestione del rischio sono elementi centrali in agricoltura: credo che vada costituito un fondo di motorizzazione che intervenga in questi contesti, fatto salvo il dovere di perseguire i criminali con le norme che ci sono" (ANSA).