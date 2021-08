Nuova allerta per ondate calore, bollino rosso per incendi

Nuova allerta in Sardegna per le ondate di calore, mentre la Protezione civile regionale ha confermato anche per mercoledì 11 il pericolo di incendio "estremo" assegnando il bollino rosso in gran parte dell'Isola. Le zone più a rischio per i roghi sono ancora l'Oristanese, quindi il Campidano di Cagliari, il Medio Campidano e il Nuorese. Considerate le alte tempeature, l'attenzione è ora allo stato di preallarme perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale.

Ed è ancora emergenza caldo, con l'anticiclone Lucifero che non dà tregua. Dopo un primo avviso, il ministero della Salute ha prorogato sino a giovedì 12 l'allerta per la città di Cagliari di livello due, indicato con il colore arancione. Nel capoluogo sardo sono attese temperature a ridosso dei 40 gradi. Il Comune ha già attivato i servizi sanitari e sociali. In generale nelle zone interne dell'Isola, soprattutto di pomeriggio, si potranno raggiungere picchi di 44 gradi. Quasi nessun sollievo nelle ore notturne: il termometro infatti non supererà i 24-25 gradi con punte isolate anche di 30.