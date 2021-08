Ginepro secolare vandalizzato per fare una capanna di rami

Una specie di capanna in riva al mare al centro della spiaggia di Feraxi, sul litorale di Muravera. Il problema è che per realizzare il riparo sono stati tagliati i rami di un ginepro plurisecolare. Lo denuncia il Gruppo di intervento giuridico che ha presentato un esposto alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, al Comune di Muravera, alla Guardia costiera, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. E ha informato anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

"Rischia di far la fine del Ginepro plurisecolare di Lucaise, nell'Isola di San Pietro - spiega l'associazione ambientalista in una nota - che lì viveva da molto prima che la colonia dei Tabarchini s'insediasse a Carloforte (1738). Ed è stato massacrato nel febbraio 2020, finora impunemente, nonostante denunce e indagini".

Gli ecologisti ricordano che l'area è tutelata con vincolo paesaggistico e rientra nel sito di importanza comunitaria "Stagni di Colostrai e Saline". "Ma solo una presente vigilanza - avverte il Grig - può concretamente fermare cialtroni e delinquenti ed evitare danni all'ambiente e all'identità dei luoghi".