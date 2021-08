Covid: Ats, niente più file per tamponi a Cagliari

Situazione normalizzata alla Cittadella della Salute, nel padiglione N, dove vengono effettuati i tamponi molecolari per la verifica della presenza del virus Covid-19. "Abbiamo risposto immediatamente all'appello dei cittadini - spiega il commissario straordinario di Ares Ats Sardegna Massimo Temussi -. Ieri la situazione è diventata critica, complici le condizioni climatiche con elevate temperature, per le lunghe file di persone in attesa senza alcuna prenotazione.

Le misure messe in atto, con l'aumento delle postazioni di accettazione e di tamponamento, hanno permesso di smaltire velocemente oggi le persone in attesa, con la verifica puntuale delle prenotazioni. I cittadini hanno risposto al nostro appello di rispettare gli appuntamenti e di non venire senza alcuna convocazione. Ringraziamo per la collaborazione la Protezione Civile che, anche oggi, è presente sul posto per dare eventuale supporto alle persone, sopratutto bambini e anziani".